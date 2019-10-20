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20.10.2019

Savaş uçağı pist kenarındaki görevlileri savurdu |video

Belçika'da düzenlenen 'Sanicole Airshow' sırasında Ukrayna'ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu. İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Belçika'daki 'Sanicole Airshow' sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu.

O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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