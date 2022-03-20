20 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya’ya petrol ambargosu neleri değiştirecek?

Rusya’ya petrol ambargosu neleri değiştirecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2022 10:54
Ukrayna savaşı ile birlikte, Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu ithalatçı ülkeleri alternatif arayışlara itiyor. Yakın gelecekte 'küresel fosil yakıtlar' denklemi yeniden şekillenecek. Bu yeni enerji denkleminde Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye bütün enerji geçiş güzergahları ortasında yer alan stratejik önemi sahip tek ülke. Detaylar araştırma planlama servisimizin hazırladığı analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Petrol ambargosu neleri değiştirecek?
Petrol ambargosu neleri değiştirecek?
Savaştan kaçışın rotası
Savaştan kaçışın rotası
Kontrolden çıkıp kavşağa daldı
Kontrolden çıkıp kavşağa daldı
Kanada’da camiye baltalı saldırı
Kanada'da camiye baltalı saldırı
Rusların kullandığı demir yolu...
Rusların kullandığı demir yolu...
Rusya Harkov’u vurdu! İşte Rusya - Ukrayna savaşında son gelişmeler
Rusya Harkov'u vurdu! İşte Rusya - Ukrayna savaşında son gelişmeler
Dünyanın yeni krizi
Dünyanın yeni krizi
Uzaydan Ukrayna’ya destek
Uzaydan Ukrayna'ya destek
Japonya’dan Kuril Adaları çıkışı!
Japonya’dan Kuril Adaları çıkışı!
Hedef bu kez Lviv!
Hedef bu kez Lviv!
Rusya’ya karşı Nobel kozu!
Rusya’ya karşı Nobel kozu!
Odessa’da hava savunma sistemleri devreye girdi
Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi
Daha Fazla Video Göster