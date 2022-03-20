20 Mart 2022, Pazar
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Rusya’ya petrol ambargosu neleri değiştirecek?
Ukrayna savaşı ile birlikte, Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu ithalatçı ülkeleri alternatif arayışlara itiyor. Yakın gelecekte 'küresel fosil yakıtlar' denklemi yeniden şekillenecek. Bu yeni enerji denkleminde Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye bütün enerji geçiş güzergahları ortasında yer alan stratejik önemi sahip tek ülke. Detaylar araştırma planlama servisimizin hazırladığı analiz haberimizde...