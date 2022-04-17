17 Nisan 2022, Pazar
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Rusya'nın yayınladığı videoda dikkat çeken detay! Batan Rus gemisi Moskova'nın mürettebatına ne oldu?
Rusya-Ukrayna savaşı 50. günde devam ederken Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti.