Rusya'nın "Libya yalanı" deşifre oldu! İşte ortaya çıkan o görüntüler

ABD Libya'da Rusya'nın askeri ekipman stokladığına dair uydu fotoğrafları paylaştı. ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı açıklamada Rusya'nın Wagner paralı asker şirketi aracılığıyla bölgeye silah gönderdiği ifade edildi.

Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlar uydudan görüntülendi. Görüntüler ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner vasıtasıyla bölgede askeri ekipman stokladığını kaydetti.

Konuyla ilgili abd tarafından yapılan açıklamada "Uydu görüntüleri Rusya'nın sürekli inkarlarının maskesini düşürüyor." ifadelerine yer verildi.

Wagner'e gönderilen ekipmanlar arasında hava savunma ekipmanları ve zıhlı araçların olduğuna da dikkat çekildi.

Ayrıca, Rusya'nın Libya'ya silah göndererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin silah ambargosu kararını ihlal ettiğinin de altı çizildi.

Geçtiğimiz günlerde de ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuğuna dair kanıtlar sunmuştu.

Rusya bölgeye silah gönderdiğine dair iddiaları reddetmişti.