19 Temmuz 2023, Çarşamba
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Rusya’nın bir sonraki hamlesi ne olacak? Tahıl anlaşmasına geri dönecek mi?
Rusya tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya olmadan anlaşmanın sürmesi riskli olur" dedi. Peki Rusya, tahıl koridoru anlaşmasına geri dönecek mi? Moskova alternatif bir plan hazırlığında mı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.