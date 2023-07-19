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Rusya’nın bir sonraki hamlesi ne olacak? Tahıl anlaşmasına geri dönecek mi?

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 08:54
Rusya tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya olmadan anlaşmanın sürmesi riskli olur" dedi. Peki Rusya, tahıl koridoru anlaşmasına geri dönecek mi? Moskova alternatif bir plan hazırlığında mı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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