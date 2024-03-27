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Rusya'nın 15 yaşındaki kahramanı: Müslüman gence cesaret ödülü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 10:47
"Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısı esnasında 100'den fazla insanı kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov'a cesaret ödülü verildi.
Rusya İslam’ı konuşuyor! Kahraman ilan edildi

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