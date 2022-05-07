Rusya’dan Zafer Günü provası! Ordu gövde gösterisi yaptı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ordu kutlamalara başladı. Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda bugün yapıldı. Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.