07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Rusya'dan Zafer Günü provası! Ordu gövde gösterisi yaptı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ordu kutlamalara başladı. Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda bugün yapıldı. Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.