07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya'dan Zafer Günü provası! Ordu gövde gösterisi yaptı

Rusya'dan Zafer Günü provası! Ordu gövde gösterisi yaptı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 18:53
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ordu kutlamalara başladı. Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda bugün yapıldı. Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.
Rusya’dan Zafer Günü provası! Ordu gövde gösterisi yaptı
Rusya'dan Zafer Günü provası! Ordu gövde gösterisi yaptı
Ukrayna: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Ukrayna: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Bulgaristan’a Asker yığınağı
Bulgaristan'a Asker yığınağı
Faşizmin taşları nasıl döşendi?
Faşizmin taşları nasıl döşendi?
Fransa’da bir Cami ateşe verildi!
Fransa'da bir Cami ateşe verildi!
Azovstal’da insani koridor işliyor mu?
Azovstal'da insani koridor işliyor mu?
Rusya’nın tehdidine İngiltere’den yanıt
Rusya'nın tehdidine İngiltere'den yanıt
Hindistan’da İslamofobik saldırılar!
Hindistan’da İslamofobik saldırılar!
İngiltere’de monarşi tartışması
İngiltere’de monarşi tartışması
Mariupol’de 9 Mayıs hazırlığı mı?
Mariupol’de 9 Mayıs hazırlığı mı?
İngiltere’de yerel seçim!
İngiltere’de yerel seçim!
Türk işletme sahibine onur belgesi
Türk işletme sahibine onur belgesi
Daha Fazla Video Göster