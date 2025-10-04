Rusya’dan Ukrayna’ya altyapı saldırıları!

04 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 10:08
Rusya, Ukrayna’ya son günlerin en şiddetli saldırısını düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri ile gaz ve enerji altyapı tesislerinin uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
