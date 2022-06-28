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Rusya'dan Ukrayna'daki bir AVM'ye füzeli saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 28.06.2022 20:04
Rusya'nın Ukrayna'da bir AVM'yi vurduğu belirtildikten sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber füzeli saldırının görüntülerini ekranlara getirdi.
Rusya’dan Ukrayna’daki bir AVM’ye füzeli saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan Ukrayna'daki bir AVM'ye füzeli saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
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