Rusya'dan SON DAKİKA tahıl koridoru anlaşması kararı! Süre uzatıldı

SON DAKİKA | Agence France-Presse'nin (AFP) haberine göre; Rusya tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün uzatılmasını kabul etti. Bu haberi doğrulayan açıklama ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'den geldi. Açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşmasının 60 uzatılmasını kabul ediyoruz" denildi.