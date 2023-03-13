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Rusya'dan SON DAKİKA tahıl koridoru anlaşması kararı! Süre uzatıldı

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Giriş: 13.03.2023 19:38
SON DAKİKA | Agence France-Presse'nin (AFP) haberine göre; Rusya tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün uzatılmasını kabul etti. Bu haberi doğrulayan açıklama ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'den geldi. Açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşmasının 60 uzatılmasını kabul ediyoruz" denildi.
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