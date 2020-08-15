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Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Üretimine başlandı

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Giriş: 15.08.2020 12:15
Güncelleme:15.08.2020 12:37
Son dakika haberi... Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi.

Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum" ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Covid-19 aşısı 'Sputnik V'nin üretimine başlandığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
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