14 Nisan 2024, Pazar
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Rusya’dan itidal çağrısı: Mevcut sorunlar siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir
İran'ın dün gece İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Rusya’dan açıklama geldi. Rusya “Mevcut sorunlar siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptılar. Yapılan çağrı hakkında detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya’dan aktardı. İşte detaylar…