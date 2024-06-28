28 Haziran 2024, Cuma
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Rusya’dan Batı’ya nükleer savaş uyarısı! Yars füzeleri hangardan çıkarıldı
Rusya'dan Batı'ya çok sert bir nükleer savaş uyarısı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Nükleer bir savaşta Batılıların sığınaklara kaçacak zamanı bile olmaz" dedi. Avrupa Birliği ise Ukrayna ile savunma anlaşması imzaladı. İmza töreni öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, "Artık fazla zamanımız kalmadı" dedi.