10 Eylül 2021, Cuma
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Rusya’da tatbikatta ölen bakan için cenaze töreni! Törene Putin de katıldı
Putin'e yakınlığıyla bilinen Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, Kuzey Kutbu’nda yapılan bir tatbikat sırasında hayatını kaybetti. Bakan için düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Putin de katıldı. Moskova'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.