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Rusya’da tatbikatta ölen bakan için cenaze töreni! Törene Putin de katıldı

A Haber
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Giriş: 10.09.2021 16:48
Putin'e yakınlığıyla bilinen Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, Kuzey Kutbu’nda yapılan bir tatbikat sırasında hayatını kaybetti. Bakan için düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Putin de katıldı. Moskova'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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