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Rusya'da tamiri devam eden tren vagonunda korkunç patlama

İHA
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Giriş: 16.01.2021 00:32
Güncelleme:16.01.2021 00:39
Rusya’da tamiri devam eden bir tren vagonundaki patlamada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, vagon tamirhanesindeki faaliyetler durduruldu.

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nin Çernogorsk şehrinde yenilenmek için tamirhaneye çekilen bir vagonda dizel yakıt buharı nedeniyle patlama oldu.

Patlama sonucu o anda vagonda kaynak yapan 2 işçi, alevlerin arasında kaldı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, vagon tamirhanesindeki faaliyetler durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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