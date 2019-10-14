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14.10.2019

Rusya'da suikast gibi olay! Trafik kazasında öldü |Video

Rusya'da suikast gibi kaza! Trafik kazasında hayatını kaybetti. Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin (67), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Bulakin'in şoförünün, cipin kontrolünü kaybettiği, daha sonra şarampole yuvarlandığı ve yol kenarında bulunan ağaçlara çarptığı belirtildi.

Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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