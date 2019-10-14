BİZE ULAŞIN
14.10.2019
Rusya'da suikast gibi olay! Trafik kazasında öldü |Video
Rusya'da suikast gibi kaza! Trafik kazasında hayatını kaybetti. Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin (67), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Bulakin'in şoförünün, cipin kontrolünü kaybettiği, daha sonra şarampole yuvarlandığı ve yol kenarında bulunan ağaçlara çarptığı belirtildi.
Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.