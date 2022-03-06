06 Mart 2022, Pazar
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Rusya Vinnitsya Havalimanı'nı vurdu
Ukrayna-Rusya savaşında 11. güne girildi. Çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştı. Zelenski, Rus roketlerinin Vinnytsia bölgesindeki havaalanının tamamen yok ettiğini söyledi.