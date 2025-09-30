30 Eylül 2025, Salı
Rusya ve NATO savaşa mı girecek? Rusya ve Avrupa arasında tansiyon yükseliyor
Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında ipler geriliyor. Avrupa'nın Rusya'yı hava sahası ihlalleriyle suçlamasının ardından Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Eski Rus lider Medvedev kitle imha silahı tehdidinde bulundu. Ayrıca Polonya Başbakanı'ndan "Ukrayna savaşı bizim savaşımızdır" çıkışı geldi. Ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.