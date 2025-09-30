Rusya ve NATO savaşa mı girecek? Rusya ve Avrupa arasında tansiyon yükseliyor

Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında ipler geriliyor. Avrupa'nın Rusya'yı hava sahası ihlalleriyle suçlamasının ardından Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Eski Rus lider Medvedev kitle imha silahı tehdidinde bulundu. Ayrıca Polonya Başbakanı'ndan "Ukrayna savaşı bizim savaşımızdır" çıkışı geldi. Ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

