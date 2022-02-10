Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatı başladı

Rusya ordusu, Ukrayna ile olan gerginliğinin ardından tatbikatlarına devam ediyor. Yakın müttefiki Belarus ile harekete geçen Rusya, "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı bu ülkenin topraklarında başlattı. Dünyanın anbean takip ettiği tatbikatta Rus ordusuna ait 2 S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağı da yer aldı.