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Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 11:02
Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna sınırında. Peki Kiev yönetimi yaşananları nasıl değerlendiriyor? Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı. İşte Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...
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