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Rusya Ukrayna'yı işgale başlayacak mı? 'Üçüncü dünya savaşı' mı başlayacak?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.02.2022 17:06
Dünya diken üstünden Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. ABD ve Batı işgalin yarın başlayacağını ve kritik saatlere girildiği ifade ederken bilgi kirliliği yapıldığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 15 Şubat Batı'nın propagandasının çöktüğü gün” dedi. NATO ise “Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik" açıklaması yaptı. Öte yandan savaşı ihtimali piyasalarda tedirginliği artırdı. Ons altın sekiz ayın zirvesinde. Peki Ukrayna çevresindeki uzun menzilli füzeler nereden geliyor? Savaş mı, diplomasi mi? İşgal başlarsa altın, dolar, petrol ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Ahlat Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.
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