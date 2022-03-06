06 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Atılan füzelerden biri kameraya böyle yansıdı
Zelenski, Rus ordusunun bir havaalanını tamamen yok ettiğini duyurdu. Zelenski, "Vinniytsia kentine 8 füze saldırısı yapıldı, buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi." dedi. O füzelerden biri işte böyle görüntülendi.