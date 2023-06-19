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Rusya-Ukrayna savaşında barış umudu var mı? Putin İstanbul’da paraflanan belgeyi gösterdi

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 08:57
Afrika ülkelerinin, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için oluşturduğu barış heyeti Putin'e 10 maddelik barış teklifi sundu. Putin ise liderlere, geçtiğimiz yıl Türkiye'de masaya gelen barış anlaşması taslağını göstererek yanıt verdi. Peki Rusya-Ukrayna savaşında barış umudu var mı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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