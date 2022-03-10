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Rusya Ukrayna savaşında 15. gün | Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi... Dünya savaşını andıran görüntüler...

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Giriş: 10.03.2022 08:56
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya'ya ait savaş uçakları kent merkezlerine saldırılar düzenlerken o anlar bölgede yaşayanlar tarafından görüntüleniyor. Jitomir ve Mikolayiv kentlerinde bombaların sivil yerleşimleri hedef aldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Ülkenin en büyük 2. kenti Harkov ise tamamen enkaza dönüşmüş durumda. İşte Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler...
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