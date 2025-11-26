26 Kasım 2025, Çarşamba
Rusya-Ukrayna barış planında yeni süreç! AB'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık destek
Almanya'dan Ukrayna savaşına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın saldırganlığının ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planı Avrupa'da tartışılırken Avrupa Parlamentosu da Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan milyarlarca dolarlık savunma programını onayladı.