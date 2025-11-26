26 Kasım 2025, Çarşamba

Rusya-Ukrayna barış planında yeni süreç! AB'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık destek
Rusya-Ukrayna barış planında yeni süreç! AB’den Ukrayna’ya 1,7 milyar dolarlık destek

Rusya-Ukrayna barış planında yeni süreç! AB'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 16:07
Güncelleme:26.11.2025 16:07
Almanya'dan Ukrayna savaşına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın saldırganlığının ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planı Avrupa'da tartışılırken Avrupa Parlamentosu da Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan milyarlarca dolarlık savunma programını onayladı.
