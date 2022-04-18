18 Nisan 2022, Pazartesi
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“Rusya paralı askerlere maaş ödemiyor” iddiası
Ukrayna'da kayıplar veren Rusya'nın, Suriye'deki paralı askerlerine maaş ödeyemediği iddia edildi. Rusya'nın desteklediği 5. Kolordu'daki maaşlar 200 dolardan 100 dolara düşürüldü. Yerel kaynaklar bu nedenle gönüllü askerlerin ordudan ayrıldığını, Rus birlikleri ve Wagner'in çekildiği bölgelere ise İranlı milislerin yerleştiğini aktarıyor.