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Rusya Odessa’yı vurdu! Vurulma anı kamerada

Rusya Odessa’yı vurdu! Vurulma anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 09:01
Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Gece saatlerinde Rusya Odessa Limanı’nı vurdu. Limanda demirli bir gemi hedef alındı. İşte A Haber’e özel görüntüler…
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