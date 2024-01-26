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Rusya lideri Putin’den Kaliningrad’a mesaj niteliğinde ziyaret!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 12:41
NATO soğuk savaştan bu yana en büyük tatbikatını başlarken, Rusya lideri Putin'den dikkat çeken bir adım geldi. Putin ülkenin Baltık denizi kıyısında yer alan Kaliningrad'ı ziyaret etti. Yetkililerle bir araya geldi.
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