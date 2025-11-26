26 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Rusya korkusu! AB'den Avrupa'nın ilk savunma programına onay
Rusya korkusu! AB’den Avrupa’nın ilk savunma programına onay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 15:42
Rusya'nın artan saldırganlığı karşısında ABD'den beklediği desteği bulamayan Avrupa Birliği, savunma üretiminde vitesi artırma kararı aldı. Kıta savunmasına 1,5 milyar dolarlık ek kaynak ayrılması öngörülen program, Avrupa Parlamentosu'nda onaylandı. ABD Başkanı Trump'a tepkilerin de yükseldiği oturumda, Brüksel'in Ukrayna meselesinde devre dışı bırakıldığı yorumu yapıldı.
