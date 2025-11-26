26 Kasım 2025, Çarşamba
Rusya korkusu! AB'den Avrupa'nın ilk savunma programına onay
Rusya'nın artan saldırganlığı karşısında ABD'den beklediği desteği bulamayan Avrupa Birliği, savunma üretiminde vitesi artırma kararı aldı. Kıta savunmasına 1,5 milyar dolarlık ek kaynak ayrılması öngörülen program, Avrupa Parlamentosu'nda onaylandı. ABD Başkanı Trump'a tepkilerin de yükseldiği oturumda, Brüksel'in Ukrayna meselesinde devre dışı bırakıldığı yorumu yapıldı.