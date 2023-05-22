Rusya kilit kent Bahmut’u ele geçirdi! Bahmut neden önemli?

Rusya, savaşın aylardır kilitlendiği bölge olan Bahmut'ta kontrolü ele geçirdi. Peki, Bahmut neden bu kadar önemli? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN