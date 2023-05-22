22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya kilit kent Bahmut’u ele geçirdi! Bahmut neden önemli?

Rusya kilit kent Bahmut’u ele geçirdi! Bahmut neden önemli?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2023 08:55
Rusya, savaşın aylardır kilitlendiği bölge olan Bahmut'ta kontrolü ele geçirdi. Peki, Bahmut neden bu kadar önemli? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alman medyasında Başkan Erdoğan’a övgüler!
Alman medyasında Başkan Erdoğan’a övgüler!
Seçimler 2. tura kaldı!
Seçimler 2. tura kaldı!
Rusya kilit kent Bahmut’u ele geçirdi!
Rusya kilit kent Bahmut’u ele geçirdi!
New York kenti çöküyor
New York kenti çöküyor
Şarjdaki elektrikli scooter böyle patladı
Şarjdaki elektrikli scooter böyle patladı
ABD’nin o eyaletinde TikTok yasaklandı
ABD’nin o eyaletinde TikTok yasaklandı
Erdoğan’a diktatör demeyi bırakın
"Erdoğan’a diktatör demeyi bırakın"
Hindistan’da kilo veremeyen polis ihraç edilecek
Hindistan’da kilo veremeyen polis ihraç edilecek
Kenya’da ölenlerin sayısı artıyor!
Kenya'da ölenlerin sayısı artıyor!
Ermenistan Azerbaycan’a İHA’larla saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a İHA'larla saldırdı
Rusya: ABD yapımı 5 Patriot sistemi imha edildi
Rusya: ABD yapımı 5 Patriot sistemi imha edildi
Erel ve Albay sorusuna kaçamak yanıt
Erel ve Albay sorusuna kaçamak yanıt
Daha Fazla Video Göster