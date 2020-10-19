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Rusya Hazar Denizi'ndeki tatbikatın görüntülerini paylaştı

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Giriş: 19.10.2020 18:04
Güncelleme:19.10.2020 18:11
Rusya, Azerbaycan’ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi’nde başlattığı tatbikatın görüntülerini yayınladı. Toplam 6 gemi, 7 uçak ve 400'den fazla askerin katıldığı tatbikatın birinci kademesi tamamlandı.

Rusya 16 Ekim'de Azerbaycan'ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi'nin Abşeron Yarımadası'nın kuzeyinde tatbikata başlamıştı.

Toplam 6 gemi, 7 uçak ve 400'den fazla askerin katıldığı tatbikatın birinci kademesi tamamlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, son olarak Dağıstan ve Tataristan merkezli Hazar Filosu'na ait Ugliç ve Veliky Ustyug gemilerinden AK-630 ve SAB-250 tipi topçu bombaları ile atışlar yapıldığını duyurdu.

Atışlarda füze savunma sistemlerinin hedef alındığı, tatbikatın devam ettiği aktarıldı.

Gergin durumdaki Güney Kafkasya'da yapılan tatbikatın herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve ticari gemi taşımacılığına kısıtlamalar getirilmediği ifade edilmişti.

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Rusya tatbikatın görüntülerini paylaştı
Rusya tatbikatın görüntülerini paylaştı
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