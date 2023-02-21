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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ulusa sesleniş: Savaşı Batı başlattı

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Giriş: 21.02.2023 12:50
Son dakika haberi... Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık.” ifadelerini kullandı.
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Putin’den ulusa sesleniş
Putin’den ulusa sesleniş
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