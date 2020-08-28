28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, A Haber'e konuştu: Türkiye büyük bir oyun değiştirici

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, A Haber'e konuştu: Türkiye büyük bir oyun değiştirici

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2020 00:13
Güncelleme:28.08.2020 00:20
Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Markov, “Türkiye büyük bir oyun değiştirici” dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin iyi olduğunu söyleyen Markov, “Rusya, Türkiye ile işbirliğine hazır. Türkiye’nin rolü artacak” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfine değinen Sergey Markov, “Türkiye ekonomik liderlerden biri olarak değerlendirilebilir” açıklamasını yaptı.
Rus Siyaset Bilimci: Türkiye büyük oyun değiştirici
Rus Siyaset Bilimci: Türkiye büyük oyun değiştirici
Suriye'de Rusya-ABD yakınlaşması! 4 asker yaralandı
Suriye'de Rusya-ABD yakınlaşması! 4 asker yaralandı
Avrupa Yunanistan'ı silahlandırıyor
Avrupa Yunanistan'ı silahlandırıyor
Yunanistan'dan yeni kışkırtma!
Yunanistan'dan yeni kışkırtma!
Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de flaş hamle
Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de flaş hamle
Libya'da halk yeniden ayaklandı
Libya'da halk yeniden ayaklandı
Ankara-Atina hattında neler oluyor?
Ankara-Atina hattında neler oluyor?
Almanlar Yunan provokasyonuna ortak oldu!
Almanlar Yunan provokasyonuna ortak oldu!
ABD alevlere teslim
ABD alevlere teslim
Pompeo'dan Ortadoğu'ya kritik ziyaret
Pompeo'dan Ortadoğu'ya kritik ziyaret
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada
Lukaşenko elinde silahla saraya geldi
Lukaşenko elinde silahla saraya geldi
Daha Fazla Video Göster