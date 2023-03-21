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Rus savaş uçağı ABD bombardıman uçaklarına karşı havalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2023 09:55
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Baltık Denizi'nde ABD'ye ait 2 bombardıman uçağının sınır ihlalini önlemek için havalandığını bildirdi.
Rus savaş uçağı ABD’ye karşı havalandı
Rus savaş uçağı ABD'ye karşı havalandı
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