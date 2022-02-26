26 Şubat 2022, Cumartesi
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Rus ordusu Ukrayna'da bir kentin kontrolünü ele geçirdi: Melitopol Rusya'nın kontrolünde
Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlatılan işgal girişiminde üçüncü güne girilirken Rusya Savunma Bakanlığı ordunun Ukrayna'nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.