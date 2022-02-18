Rus lider Putin: Kiev müzakere masasına oturmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile biraraya geldi. Hedefinde Ukrayna vardı. Putin Ukrayna'nın sistematik olarak anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi. Kiev yönetiminin Donbas'taki Rus yanlısı güçlerle masaya oturması gerektiğini söyledi.

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