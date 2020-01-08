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08.01.2020

Rus Lider Putin Emevi Camii’nde Kur'an-ı Kerim’i inceledi

Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile birlikte Emevi Camii’ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim’i inceledi.

TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyareti öncesi dün Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

PUTİN KUR'AN-I KERİM'İ İNCELEDİ

Putin, Suriye'nin başkenti Şam'da Müslümanların inanışına göre Hz. İsa'nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceği Ak Minare'nin yer aldığı Emevi Camii'ni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ziyaret etti. Dünyanın en eski ve en büyük camilerinden biri olan Emevi Cami'ni ziyaret eden Putin ve Esad, 17. yüzyıldan kalma el yazması Kur'an-ı Kerim'i inceledi. Ardından Putin, Rum Ortodoks kiliselerinden Meryemiye Katedrali'ni ziyaret etti.

Putin ve Esad'ın görüşmesinde Suriye'nin geleceğinin ele aldığı belirtildi.

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