29 Mart 2022, Salı
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Rus konvoyu pusuya düşürüldü! Ukrayna o görüntüleri paylaştı
Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar kent ve kırsal alanlarda devam devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından, pusuyla düşürülen Rus ordusuna ait zırhlı araçların görüntüleri yayınlandı.