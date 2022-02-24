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Rus helikopterleri Ukrayna semalarında

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Giriş: 24.02.2022 17:09
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 10 Mi-8 tipi Rus askeri helikopterinin başkent Kiev'e çok yakın bir noktada bulunan Hostomel bölgesindeki Antonov Uluslararası Havalimanı semalarında kameralara yansıdı.
Rus helikopterleri Ukrayna semalarında
Rus helikopterleri Ukrayna semalarında
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