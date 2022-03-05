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Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?

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Giriş: 05.03.2022 20:55
Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bulunan EkoAvrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu A Haber yayınında bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Rus gemilerinin Odessa sahiline yakın bölgelerde beklediğini söyleyen Hacıoğlu, Ukrayna'da devletin kimlere silah dağıttığına ilişkin "Silah kullanmayı bilmeyen askerlik yapmamış kişilere silah vermiyorlar." ifadelerini kullandı.
Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?
Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?
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