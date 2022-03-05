05 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?
Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bulunan EkoAvrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu A Haber yayınında bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Rus gemilerinin Odessa sahiline yakın bölgelerde beklediğini söyleyen Hacıoğlu, Ukrayna'da devletin kimlere silah dağıttığına ilişkin "Silah kullanmayı bilmeyen askerlik yapmamış kişilere silah vermiyorlar." ifadelerini kullandı.