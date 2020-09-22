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Rus askeri Suriye'de PKK'lı teröristlerle yakalandı

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Giriş: 22.09.2020 11:47
Terör örgütü PYD-YPG mensubu terörist, Suriye'nin kuzeyinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'na bağlı birliklerle görüntülendi. Terörist mensubu Rus zırhlı araçların yanında serbestçe dolaşırken, kameraya yakalandı.Terör örgütü mensubunun görüntülerinin tam olarak hangi noktada kayda alındığı bilinmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde silip süpürdüğü bölgede adeta can çekişen ABD'nin de belirsiz bir politika sergilediği YPG'ye, Rusya kucak açtı.

Rusya ile YPG, Suriye'nin kuzeyinde daha yakın bir ilişki boyutuna geçti. Dün bölgede gerçekleştirilen bir devriyeden aktarılan görüntüler dikkat çekti.

ORTAK DEVRİYEDELER
Rakka'dan Haseke bölgesine kadar M4 karayolundaki araçlara eşlik edip trafiğin düzenli bir şekilde akışının denetlendiği devriyelerden birinde, Rus askeri polisine ait zırhlı aracın içerisinden bir YPG'li indi.Görüntülerde, YPG'linin üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği dikkat çekiyor.

Görüntülerde, YPG'linin üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği dikkat çekiyor.

Rus askeri Suriye'de PKK'lı teröristlerle yakalandı
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