Rum kesiminde yabancı düşmanlığı! Limasol'da Kuveytli bir turist darp edildi, sağlık durumu ağır

Son günlerde Rum kesiminde yabancı karşıtlığının yükselmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Son olarak Limasol'da Kuveytli bir turist daha darp edildi. Bölgede yaşananları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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