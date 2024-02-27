Rothschild ailesinin lideri Jacob Rothschild öldü! Baron unvanını kim alacak?

Pek çok komplo teorisinin odağındaki aile olan Rothschild'lerin 4. kuşak lideri Lord Jacob Rothschild 87 yaşında öldü. “İsrail'i biz kurduk” diyen ve baron olarak tanınan Jacob Rothschild'in ölümü dünyada nasıl yankılandı? Baron unvanını kim alacak? Detayları A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan aktardı.

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