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Romanya’da akaryakıt istasyonunda korkunç patlama: 1 ölü, 33 yaralı

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Giriş: 27.08.2023 01:32
Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
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