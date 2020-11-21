21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları "Ritz operasyonu" hangi amaçla yapıldı? Operasyon Komitesi ne amaçla kurulmuştu?

"Ritz operasyonu" hangi amaçla yapıldı? Operasyon Komitesi ne amaçla kurulmuştu?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2020 12:16
Güncelleme:21.11.2020 12:17
Suudi Arabistan’da 2017 yılında bazı iş adamları ve prensler yolsuzluk soruşturması kapsamında bir otelde tutulmuştu. Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan isimlerin bu olayda da rol aldığı ortaya çıktı. Peki 2017 yılındaki "RITZ" operasyonu neydi? İşte A Haber’in hazırladığı özel dosya…

2017 yılında kasım aylarının henüz başlarında Suudi Arabistan'da yer yerinden oynadı. O günlerde ülkesinin 'Ilımlı İslam'a' geçeceğini açıklayan Prens Selman, kendisinin kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Komisyon'nu" harekete geçirdi.

OTELDE TUTULDULAR

Operasyon bir telefonla başladı. Gözaltına alınacakların listesi belliydi ve hepsi tek tek alınarak Ritz Carlton oteline getirildi ve burada günlerce tutuldu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı! Abdurrahman Şimşek: Cinayeti Veliaht Prens Selman işledi halka mal edilemez! CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN 2. YILI! ABDURRAHMAN ŞİMŞEK: CİNAYETİ (VELİAHT PRENS) SELMAN İŞLEDİ HALKA MAL EDİLEMEZ!
Suudi Arabistanda İsrail anlaşmazlığı! Kral Abdulaziz istemiyor Veliaht Prens Selman anlaşmaya hazır SUUDİ ARABİSTAN'DA İSRAİL ANLAŞMAZLIĞI! KRAL ABDULAZİZ İSTEMİYOR VELİAHT PRENS SELMAN ANLAŞMAYA HAZIR
Ortalığı karıştıran iddia! Prens Selman ihanetini babasından gizlemiş ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA! PRENS SELMAN İHANETİNİ BABASINDAN GİZLEMİŞ

Ritz operasyonu hangi amaçla yapıldı?
"Ritz operasyonu" hangi amaçla yapıldı?
Kanlı saldırı! Sirenler çok acı çaldı
Kanlı saldırı! Sirenler çok acı çaldı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde saldırı!
ABD'nin Wisconsin eyaletinde saldırı!
Alman kadından Türklere alçakça sözlü saldırı
Alman kadından Türklere alçakça sözlü saldırı
Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu
Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu
Kovid-19 ile sarsılan Fransa'da yeni salgın şoku!
Kovid-19 ile sarsılan Fransa'da yeni salgın şoku!
İlk Avrupa ülkesi oldu!
İlk Avrupa ülkesi oldu!
Çin’den ABD’ye füze mesajı
Çin’den ABD’ye "füze" mesajı
Türk bayrağı Karabağ’da! Onur veren an...
Türk bayrağı Karabağ’da! Onur veren an...
Azerbaycan ordusu Ağdam'a yerleşiyor
Azerbaycan ordusu Ağdam'a yerleşiyor
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Papa'nın sosyal medya beğeni olay oldu
Papa'nın sosyal medya beğeni olay oldu
Daha Fazla Video Göster