"Ritz operasyonu" hangi amaçla yapıldı? Operasyon Komitesi ne amaçla kurulmuştu?

Suudi Arabistan’da 2017 yılında bazı iş adamları ve prensler yolsuzluk soruşturması kapsamında bir otelde tutulmuştu. Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan isimlerin bu olayda da rol aldığı ortaya çıktı. Peki 2017 yılındaki "RITZ" operasyonu neydi? İşte A Haber’in hazırladığı özel dosya…

2017 yılında kasım aylarının henüz başlarında Suudi Arabistan'da yer yerinden oynadı. O günlerde ülkesinin 'Ilımlı İslam'a' geçeceğini açıklayan Prens Selman, kendisinin kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Komisyon'nu" harekete geçirdi.

OTELDE TUTULDULAR

Operasyon bir telefonla başladı. Gözaltına alınacakların listesi belliydi ve hepsi tek tek alınarak Ritz Carlton oteline getirildi ve burada günlerce tutuldu.