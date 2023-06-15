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Putin'den yine nükleer gözdağı! Putin: Gerekirse uranyum içeren silahlar kullanırız

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 13:22
Rusya Ukrayna savaşı, Ukrayna güçlerinin taarruzuyla yeni bir evreye girdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, gerekli adımları Ukrayna'nın saldırıları bittikten sonra atacaklarını ve “Gerekirse uranyum içeren silahlar kullanacaklarını” açıkladı. Peki Rusya'nın Ukrayna'nın taarruzuna cevabı ne olacak? Rusya Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanır mı? Savaştaki son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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