01 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Putin'den Trump'a yanıt: “Hayal kırıklığının sebebi abartılı beklentiler”
Putin’den Trump’a yanıt: Hayal kırıklığının sebebi abartılı beklentiler

Putin'den Trump'a yanıt: “Hayal kırıklığının sebebi abartılı beklentiler”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2025 19:40
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt verdi: “Hayal kırıklıkları abartılı beklentilerden doğar.” Belarus lideri Lukaşenko ile St. Petersburg’da bir araya gelen Putin, İstanbul’da yürütülen barış müzakerelerine dikkat çekerek “Ukrayna’nın yaklaşımı olumlu. Sessiz, sakin bir süreç gerekiyor” dedi. Putin ayrıca Ukrayna’daki son askeri gelişmeleri değerlendirdi, Chasiv Yar’da kontrolün sağlandığını ve Rus ordusunun tüm cephelerde ivme kazandığını belirtti. Nükleer kapasiteli Oreşnik füzelerinin seri üretime geçtiğini de açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’den Trump’a yanıt: Hayal kırıklığının sebebi abartılı beklentiler
ABD Başkanı Trump’tan Rusya’ya nükleer gözdağı!
ABD Başkanı Trump'tan Rusya'ya nükleer gözdağı!
Hayal kırıklığının sebebi abartılı beklentiler
“Hayal kırıklığının sebebi abartılı beklentiler”
Timberlake, İstanbul konserinden sonra açıkladı!
Timberlake, İstanbul konserinden sonra açıkladı!
Karides ve midye avcılığında ilginç yöntemler
Karides ve midye avcılığında ilginç yöntemler
ABD heyeti Gazze’de
ABD heyeti Gazze'de
Mossad Filistin’i tanıyan ülkelere sabotaj mı yaptı?
Mossad Filistin'i tanıyan ülkelere sabotaj mı yaptı?
SpaceX’in 11’inci insanlı uzay uçuş görevi ertelendi
SpaceX’in 11’inci insanlı uzay uçuş görevi ertelendi
İsrail Lübnan’a en az 7 hava haldırısı düzenledi
İsrail Lübnan’a en az 7 hava haldırısı düzenledi
İngiliz sunucudan Gazze’deki annelerle alay!
İngiliz sunucudan Gazze'deki annelerle alay!
Yardım almaya gelen Gazzelilere ateş açıldı
Yardım almaya gelen Gazzelilere ateş açıldı
Gazze’de öldürülen 18 bin çocuk tek tek anıldı
Gazze'de öldürülen 18 bin çocuk tek tek anıldı
Gazze’de açlık yok dediler doktor gerçeği haykırdı!
Gazze'de açlık yok dediler doktor gerçeği haykırdı!
Daha Fazla Video Göster