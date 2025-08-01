Putin'den Trump'a yanıt: “Hayal kırıklığının sebebi abartılı beklentiler”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt verdi: “Hayal kırıklıkları abartılı beklentilerden doğar.” Belarus lideri Lukaşenko ile St. Petersburg’da bir araya gelen Putin, İstanbul’da yürütülen barış müzakerelerine dikkat çekerek “Ukrayna’nın yaklaşımı olumlu. Sessiz, sakin bir süreç gerekiyor” dedi. Putin ayrıca Ukrayna’daki son askeri gelişmeleri değerlendirdi, Chasiv Yar’da kontrolün sağlandığını ve Rus ordusunun tüm cephelerde ivme kazandığını belirtti. Nükleer kapasiteli Oreşnik füzelerinin seri üretime geçtiğini de açıkladı.

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