25 Ağustos 2023, Cuma
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Putin'den Prigojin açıklaması: Kaderi karmaşık! Ciddi hataları vardı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Putin, uçakta ölen Wagner'in kurucusu Prigojin için "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” dedi.