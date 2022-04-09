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Putin'den dünyaya gözdağı! Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2022 16:03
Ukrayna işgali ile tüm dünyayı karşısına alan Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aşırı sağcı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde, Putin'in korumalarının birinin elindeki Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden çanta dikkat çekti.
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