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Prens William mı, Prens Harry mi?

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Giriş: 24.02.2024 14:38
İngiltere'de Kral Charles'ın hastalığı sonrası gözler prenslerde. Galler Prensi William halihazırda veliaht konumda. Ancak bağları koparan Prens Harry'nin kraliyetle buzları eriteceği konuşuluyor. Peki İngilizler tahtta kimi görmek istiyor? Muhabirimiz Alpaslan Düven o soruyu Londralılara yöneltti, bakın hangi cevapları aldı.
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