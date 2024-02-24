Prens William mı, Prens Harry mi?

İngiltere'de Kral Charles'ın hastalığı sonrası gözler prenslerde. Galler Prensi William halihazırda veliaht konumda. Ancak bağları koparan Prens Harry'nin kraliyetle buzları eriteceği konuşuluyor. Peki İngilizler tahtta kimi görmek istiyor? Muhabirimiz Alpaslan Düven o soruyu Londralılara yöneltti, bakın hangi cevapları aldı.